Vụ mẹ dạy con trộm tiền ở Sài Gòn: Hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, lên tiếng xót thương đứa trẻ

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt clip đuộc trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh 2 mẹ con giả vờ mua hàng để lợi dụng sơ hở của chủ một sạp bán nước dạo bên đường, lấy cắp nguyên túi đựng tiền và card điện thoại của bà cụ. Bà mẹ đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng màu xanh, cậu con trai 6 tuổi đội mũ lưỡi trai ngồi ở đằng trước xe.

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ cùng con trai được camera an ninh ghi lại

Cậu bé theo chỉ đạo của người mẹ, lén lút chạy xuống xe, lấm lét canh bà cụ và nhanh chóng 'thó' túi tiền và nhảy lại lên xe của mẹ. Hành động trót lọt, cả 2 mẹ con nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong khi bà cụ vẫn đang lúi húi làm việc, chẳng mảy may chuyện đen đủi đã xảy ra với mình.

Bà Mai, nạn nhân bàng hoàng kể lại câu chuyện

Theo Pháp luật và Bạn đọc, cụ bà chủ sạp hàng tên là Trần Thị Tuyết Mai. Bà Mai cho biết đến thời điểm hiện tại, bà vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa tiếc số tiền dành dụm cả tháng trời tích góp được, vừa buồn cho đứa bé trai vì sống cùng người mẹ như vậy, tập thói hư khi chỉ mới 5-6 tuổi.

Khoảng 3 năm nay, bà kinh doanh sạp hàng bán nước tại con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ để kiếm sống qua ngày. Vốn mắc bệnh xương khớp lẫn tim mạch, bà Mai di chuyển rất khó khăn, mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào cửa hàng tạp hóa nhỏ trong con hẻm này. Nói về mẹ con 'đạo chích', bà Mai chia sẻ, bà không ngờ người mẹ đó lại xúi con trộm tiền như vậy. Bà cứ nghĩ 2 mẹ con họ là người đàng hoàng ghé mua nước, ai ngờ đâu lại lấy hết.

Bà thấy tiếc cho đứa trẻ được lớn lên với người mẹ như vậy

Mất đi hơn 2,3 triệu đồng (tiền mặt và card điện thoại), cuộc sống của bà Mai càng thêm chồng chất khó khăn. Những ngày qua, nhờ có sự hỗ trợ của bà con hàng xóm, người thân, bà mới có thêm vốn để mua lại card điện thoại, lấy thêm hàng hóa về buôn bán.

Sạp hàng của bà chủ yếu bán các loại nước

Cũng trong ngày 28/9, Công an phường 14, quận 3 cho biết đang điều tra truy xét người phụ nữ nghi chở con dàn cảnh trộm tiền của bà Mai. Sau khi bà Mai trình báo cũng như trích xuất camera, công an xác định người phụ nữ chở cháu bé đi xe máy mang BKS: 59K-10627. Hiện vụ việc vẫn đang điều tra làm rõ.

Theo Thùy Dương/SKCĐ