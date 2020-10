Lộ diện `trùm cuối` cung cấp ma túy cho cặp vợ chồng trẻ đi `ship` khiến ai cũng sốc

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng ) đang tạm giữ 3 đối tượng là Huỳnh Trí Tín (30 tuổi, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Như Phượng (28 tuổi, vợ của Tín) và Trần Thị Ánh (48 tuổi, mẹ ruột của Tín) để phục vụ công tác điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người phát ngôn của Công an quận Hải Châu cho biết, tối 30/9, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận phát hiện đối tượng Huỳnh Hữu Tín điều khiển xe máy chở vợ trên đường Trưng Nữ Vương. Nhận thấy cặp đôi này có nhiều biểu hiện nghi vấn đề đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính.

Lúc này, đội điều tra phát hiện trong người đối tượng Phượng có một gói nilon chứa chất bột màu trắng. Điều tra viên tiến hành lấy thông tin ngay tại chỗ thì cặp đôi này thừa nhận chất bột màu trắng là ma túy.

Đối tượng Ánh đưa ma túy cho vợ chồng con trai đi ship cho khách

Đội điều tra lập tức áp giải cặp vợ chồng này về nơi ở tại đường Điện Biên Phủ để khám xét. Tại đây, Công an bắt quả tang đối tượng Trần Thị Ánh (mẹ đẻ của Tín) đang cầm ma túy leo lên ban công nhà hàng xóm để cất giấu.

Tại nhà Tín, Công an thu giữ 100 gram heroin cùng nhiều dụng cụ để phân chia, mua bán ma túy. Ngay sau đó, cả 3 đối tượng cùng tang vật bị áp giải về trụ sở Công an quận Hải Châu lấy lời khai.

Bước đầu, Tín và Phượng thừa nhận, số ma túy bị phát hiện trên đường đi do bà Ánh cung cấp, bảo mang đi bán cho khách đã đặt mua từ trước.

Hiện Công an quận Hải Châu vẫn đang bóc tách vụ việc, lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vai trò của từng người trong vụ án này.