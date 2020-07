Thương cảnh mẹ già khóc đỏ mắt đến cầu cứu UBND huyện nhờ tìm kiếm con gái bị bán sang TrunG Quốc

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, chiều ngày 2/7, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi ( Cà Mau ) đã có công văn chỉ đạo Công an huyện rà soát, điều tra, xác minh thông tin về việc một người phụ nữ đến UBND huyện trình báo việc con bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Theo nguồn tin từ UBND huyện Ngọc Hiển, ngày 29/6, bà D.T.H. (60 tuổi, ngụ tại ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) đến UBND huyện trình báo việc con gái bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Bà H. cho biết, hồi năm 2019, con gái bà là chị D.T.K. (22 tuổi) đi làm phục vụ cho quán nhậu của người phụ nữ tên N. thuộc địa bàn khóm 1, thị trấn Rạch Gốc (Ngọc Hiển).

Không lâu sau đó, gia đình phát hiện sự việc và trình báo Công an huyện Ngọc Hiển. Ngoài ra, bà H. còn đến cầu cứu UBND huyện Ngọc Hiển xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ đưa K. về nước an toàn.

Ảnh minh họa

Liên quan đến tình trạng mua bán phụ nữ qua biên giới sang Trung Quốc lấy chồng, trước đó vào ngày 3/4, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với với các cơ quan chức năng tiếp nhận từ Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) một nạn nhân bị lừa bán và ép lấy chồng Trung Quốc.



Trước đó, vào ngày 3/1, chị N.T.N. (SN 1991, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã bị 3 đối tượng nữ tới nhà dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng. Tuy nhiên, vì bố N. là ông N.V.T (SN 1957) không đồng ý nên các đối tượng bỏ đi.

Khi nhận được đơn trình báo của ông T., ngày 9/1, Công an TP Móng Cái đã tiến hành xác minh, trao đổi thông tin với Coonga n nước bạn và đề nghị phối hợp giải cứu công dân Việt Nam. Do được sử dụng điện thoại nên chị N. đã cung cấp được hình ảnh, thông tin của mình cho lực lượng chức năng qua zalo.

Tuy nhiên, vì nạn nhân không biết tiếng Trung nên sau hơn 2 tháng tích cực phối hợp, trao đổi thông tin, Công an Trung Quốc mới xác định được địa chỉ nơi N. bị giam giữ và tiến hành giải cứu.

Ngày 26/3, nạn nhân được Cục Công an TP Đông Hưng bàn giao cho lực lượng chức năng Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và được cách ly theo quy định.

