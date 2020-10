Kinh hoàng mẹ sát hại 3 đứa con rồi bình thản gọi điện cho cảnh sát nói muốn tự sát

Cảnh sát TP Vienna cho biết: "Hôm nay (17/10), vào sáng sớm, một người phụ nữ 31 tuổi đã gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát và nói rằng cô ấy đã giết con mình, bây giờ muốn tự sát".

Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng khu vực xảy ra vụ án và xác định được đó là căn hộ ở quận Donaustadt. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người phụ nữ tự gây thương tích bằng dao. Cô ta cắt cổ tay để tự sát nhưng không nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ cô ta.

Khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ (3 tuổi và 8 tháng tuổi) đã tử vong. Ngoài ra, cô con gái lớn 9 tuổi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã đưa nạn nhân đi cấp cứu song do thương tích quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Căn hộ xảy ra án mạng thương tâm

Qua khám nghiệm hiện tử thi xác định, các nạn nhân bị chết ngạt. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng.

Cảnh sát đã tiến hành lấy thông tin của người nhà nạn nhân thì được biết, bố của 3 đứa trẻ đang sống ở Vienna nhưng không ở chung. Truyền thông địa phương tiết lộ, khoảng vài tuần trước khi án mạng xảy ra, hung thủ và chồng đã xảy ra tranh cãi nảy lửa.

Liên quan đến sự việc này, đại sứ Nepal tại Áo cho biết, ông đã nhận được thông tin về vụ việc. Hiện đại sứ quán đang liên lạc với chính quyền địa phương để thông tin sâu hơn.

