Kinh hoàng ác phụ ôm con vào nhà nghỉ giết chết, giấu xác trong tủ quần áo ở TP HCM

Dư luận chưa kịp hết bàng hoàng trước vụ án ác phụ giết con 3 tuổi do mâu thuẫn với bạn trai ở Bắc Ninh thì tiếp tục đón nhận tin kinh hoàng hơn: Một người phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh ôm con vào nhà nghỉ sát hại, giấu xác trong tủ quần áo.

Theo điều tra của Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã bắt tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi sát hại con ruột.

Cụ thể, ngày 6/8, Hằng đến Công an quận Bình Tân đầu thú, khai nhận đã ra táy sát hại con đẻ là cháu N.Q.A. (3 tuổi) tại một nhà nghỉ trên đường 6A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Hằng khai sát hại con 3 tuổi do mắc bệnh hiểm nghèo và khó khăn trong cuộc sống

Hằng và em bé đã chế ở trong phòng cho đến sáng hôm sau thì ả đi ra kênh Tàu Hũ với ý định nhảy sông tự tử. Nhưng sau một hồi suy nghĩ Hằng không tự tử nữ.

Hằng đi đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn (quận 7) với ý định tự tử nhưng cũng không dám tự tử. Cuối cùng, Hằng đi đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi lấy lời khai của Hằng, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng cử lực lượng đến nhà nghỉ trên đường Bình Trị Đông B. tổ chức khám nghiệm hiện trường , tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại đây, Công an phát hiện thi thể cháu A. bị giấu trong tủ quần áo.

Cơ quan điều tra đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong. Đồng thời ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy Hằng để phục vụ công tác điều tra.

Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ nguyên nhân mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang