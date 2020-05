Vụ mẹ kế bóp cổ, bạo hành dã man con chồng: Không phải lần đầu ra tay

Liên quan đến vụ mẹ kế bóp cổ, bạo hành dã man con chồng ở Bình Dương , mới đây, chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc.

Cụ thể, theo lời vị đại diện lãnh đạo xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự việc xảy ra trưa ngày 28/5 tại một căn nhà ở tổ 4, ấp Nước Vàng.

Người phụ nữ trong clip là chị T.L (SN 1986). Bé trai bị chị L. đánh, đạp dã man là con riêng của chồng chị L., 5 tuổi.

Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, theo thông tin từ Công an xã An Bình, đây không phải là lần đầu tiên chị L. bạo hành con đến mức cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý.

Trước đó, khi sự việc bạo hành xảy ra, cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo Pháp luật đã phát hiện chị L. bị bệnh tâm thần. Hoàn cảnh gia đình người này cũng rất khó khăn nên chính quyền địa phương đã làm hồ sơ cho chị L. được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

Khi được hỏi về hướng giải quyết vụ việc lần này, đại diện chính quyền xã An Bình thông tin trên báo Tiền Phong:



"Trước mắt, chúng tôi đã đề nghị gia đình bên nội nhận chăm sóc cháu bé. Ngoài ra, cán bộ xã sẽ kết hợp với gia đình đưa bà T.L đi giám định tâm thần để có hướng xử lý tiếp theo”.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 28/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cháu bé bị bạo hành dã man gây phẫn nộ. Trong clip, một bé trai khoảng 5 tuổi nằm dưới nền nhà bị người phụ nữ bóp cổ, đánh tới tấp vào mặt và đầu của cháu bé, dùng chân đạp. Vừa đánh, người này vừa chửi thề và quát: "Ngủ giùm tao đi, câm mồm tao coi". Trong clip còn xuất hiện một người đàn ông nhưng người này không có hành động can ngăn gì.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip trên đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng tới nơi xảy ra sự việc để xác minh, làm rõ.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ