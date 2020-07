Vụ mẹ tẩm xăng thiêu cả 3 con ở Hà Tĩnh: Thêm 1 cháu bé tử vong

Thông tin mới nhất về tình hình các nạn nhân vụ mẹ tẩm xăng thiêu sống 3 con trong nhà ở thôn 1, xã Kỳ Thư huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo Công an TP.HCM, ông Hoàng Song Hào, Trưởng Phòng quản lý chất lượng Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 28/7, Khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận 3 mẹ con chị Lê Thị Hiên cùng hai bé Võ Xuân Anh Đ. và Võ Lê Mai P. bị bỏng rất nặng.

Các bác sĩ tích cực cứu chữa cho hai mẹ con chị Hiên. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Võ Lê Mai P đã không qua khỏi. Chị Hiên cũng bị bỏng 70 – 80% đang được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa. Bé Võ Xuân Anh Đ (SN 2016) cũng rất nguy kịch, tiên lượng xấu



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 13h30 ngày 28/7 người dân phát hiện tại nhà chị Lê Thị Hiên (27 tuổi) xuất hiện đám cháy nên đã hô hoán mọi người xung quanh đến đập lửa.

Hiện trường vụ việc



Tại hiện trường, cửa căn nhà cháy bị khóa chặt bên trong. Hàng xóm hô nhau phá cửa thì phát hiện mùi xăng nồng nặc. 4 mẹ con chị Hiên nằm trong phòng ngủ, khói đen bao trùm.



Ngay sau đó, người dân đưa 4 mẹ con chị Hiên ra khỏi căn nhà thì phát hiện một bé lớn 6 tuổi đã tử vong. Chị Hiên và 2 bé còn lại được đưa đi cấp cứu.

Ông Phan Văn Thiền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận sự việc.Theo Vietnamnet , một cán bộ địa phương cho biết, chị Hiện tẩm xăng tự thiêu căn nhà cùng cả 3 con để tự sát. “Lúc chúng tôi đến, nhà này khóa trái cửa, Công an phải cạy cửa, chở nạn nhân đi cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ tự thiêu kinh hoàng này là do mâu thuẫn gia đình . Người vợ uất ức nên đã nghĩ đến việc chết cùng các con.Được biết, trước khi xảy ra sự việc, chị Hiên đăng lên trang facebook cá nhân ảnh 4 mẹ con kèm lời nhắn: “Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối”, sau đó thay hình đại diện màu đen.Được biết, chồng của người phụ nữ này hiện đang ở nước ngoài. Chị ở nhà chăm nuôi 4 đứa con. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

