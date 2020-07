Vụ mẹ tẩm xăng thiêu cả 3 con ở Hà Tĩnh: Điềm báo chết chóc từ dòng thông điệp đầy ám ảnh trên MXH

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, khoảng 13h30 ngày 28/7, Công an huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội phát ra từ một căn nhà trong thôn Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ cứu người bị nạn ở trong nhà. Bước đầu xác định trong căn nhà bốc cháy có 4 người bị bỏng nặng.

Theo một nhân chứng kể lại, đầu giờ chiều hôm nay phát hiện ngọn lửa ở nhà chị Lê Thị Hiên (SN 1993, trú thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), kèm theo đó là mùi xăng nồng nặc. Thời điểm đó, 4 mẹ con chị Hiên đang ở trong nhà.

Hiện trường vụ tự thiêu

Liên quan đến sự việc này, cán bộ địa phương cho biết, chị Hiện tẩm xăng đốt mình cùng 3 con trong nhà nhằm mục đích tự sát. “Lúc chúng tôi đến, nhà này khóa trái cửa, Công an phải cạy cửa, chở nạn nhân đi cấp cứu. Một người con đã chết, 3 người còn lại bị bỏng nặng, nguy kịch”, lãnh đạo địa phương cho biết.



Nguyên nhân dẫn đến vụ tự thiêu kinh hoàng này theo lãnh đạo địa phương là do mâu thuẫn gia đình. Người vợ uất ức nên đã nghĩ đến việc chết cùng các con.

Theo người dân địa phương, chồng của người phụ nữ này hiện đang ở nước ngoài. Chị ở nhà chăm nuôi 4 đứa con.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

