Kinh hoàng mẹ trầm cảm dìm chết con trai 9 tháng tuổi vì... khóc mãi không chịu ngủ

Tin tức mới nhất ngày 18/11, theo Pháp luật & Bạn đọc, Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng ) vẫn đang tiến hành điều tra vụ cháu bé 9 tháng tuổi bị mẹ dìm chết trong xô nước mới xảy ra tại tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc.



Theo Thanh Niên đưa tin, sáng sớm ngày 18/11 người nhà bất ngờ phát hiện cháu L.T.Đ. (9 tháng tuổi) tử vong ở trong xô nước nhà tắm, chị mẹ cháu Đ. là chị L.H.T. (24 tuổi) thì nằm vật vã, khóc lóc không ngừng trong phòng ngủ.

Nơi xảy ra vụ việc

Đến khi người nhà gặng hỏi, chị T. lúc này mới cho biết, do quá tức giận vì con trai cứ khóc mãi không chịu ngủ, chị đã bế bé vào phòng tắm, dìm con vào trong xô nước.

Đến khi không thấy con trai khóc nữa, chị T. mới gọi anh H. - em trai mình (đang ngủ ở phòng bên) ra xem thì phát hiện cháu bé đã tử vong. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Bên cạnh đó, Công an TP Bảo Lộc còn phối hộ với lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Lực lượng chức năng có mặt để tiến hành điều tra

Theo người dân xung quanh, vợ chồng chị T. có 2 người con trong đó cháu Đ. là con thứ 2. Chị Đ. ở nhà nuôi 2 con nhỏ, sống cùng em trai ruột còn chồng thì đi làm ăn xa.

Hơn 2 năm nay, chị T. sống chung với bệnh Trầm cảm , thường xuyên phải lên TP.HCM điều trị. Điều đáng nói, chị T. mới vừa điều trị bệnh từ TP.HCM trở về ngày 17/11 vừa qua thì xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TN/SKCĐ