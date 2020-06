Tá hỏa phát hiện nam công nhân tử vong bất thường sát bụi chuối tại trạm xá bỏ hoang

Sáng 12/6, Công an huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình ) cho biết, chiều tối ngày 11/6, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể trong trạm xá bỏ hoang ở xã Mường Chiềng.

Trong sáng cùng ngày, ông Bùi Mạnh Hường – Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng cũng xác nhận có sự việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chính quyền xã cùng công an xã đã có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 11/6, một số người dân khi tới trạm xã bỏ hoang của xã Mường Chiềng thì tá hỏa phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm nay sát bụi chuối nên đã báo chính quyền địa phương và Công an.

Nơi phát hiện thi thể nam công nhân

Trước đó tại Lâm Đồng cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 10/1, hai học sinh đi vào khu nhà xưởng bỏ hoang của Công ty trà Trung Nguyên (tại thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) tìm tổ chim thì tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an xã Lộc An và Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.