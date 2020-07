Xót xa nam sinh lớp 9 bị bạn học quá khích đánh chết trước ngày thi tuyển sinh lớp 10

Theo nguồn tin của VTC .VN, sáng 16/7, lãnh đạo Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh ) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh chết ngay trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 15/7/2020, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đón một bạn cùng đi đến gặp một nhóm bạn tại Khu đô thị Phượng Hoàng (thuộc thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, Dương bị một số bạn kích động nên đi đến vị trí của P.H.C. (SN 2005, học sinh lớp 9, trường THCS Hải Yên) - là học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 túm tóc, đạp và đấm vào mặt.

Chưa dừng lại, đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (cùng trong nhóm của Dương, SN 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) cũng lao đến và cùng đối tượng Dương đấm, đá vào lưng, đùi, mặt và đầu.

Khi C. ngã xuống đtấ, hai đối tượng vẫn tiếp tục đấm, đá vào đầu. Cho đến khi C. bị co giật, hai đối tượng này mới sợ hãi dừng đánh đấm vào bỏ về nhà.

Vụ hành hung khiến cho nam sinh C. bị chấn thương nặng. Phát hiện sự việc một số người đã đưa C. đến Trung tâm y tế TP Móng Cái cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Đồng thời cũng nhanh chóng triệu tập hai nghi phạm trực tiếp đánh tử vong nam sinh lớp 9 đến trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước đó 2 ngày, dư luận vô cùng xót xa khi nắm bắt được thông tin một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong do ra tay nghĩa hiệp ngăn cản nhóm học sinh bắt nạn các em nhỏ.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 14/7, Hoàng Văn Q. (15 tuổi, trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên) cùng một người bạn đi uống nước tại một quán trà sữa trên địa bàn xã Đồng Quan.

Thấy nhóm của Sơn bắt nạt một nhóm học sinh nhỏ tuổi khác nên em Triệu Văn Sơn (19 tuổi, trú tại xã Đồng Quan, huyện Lục Yên) đi đến can ngăn. Tiếp đó, Sơn dùng điếu cày đánh vào đầu em Q.. Bị đánh, Q. bỏ chạy nhưng Sơn vẫn truy đuổi. Hậu quả, Q. tử vong.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ