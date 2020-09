Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị bạn đâm thấu ngực trước cổng trường ở Hà Giang

Công an xã Hùng An (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ) xác nhận, trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc một học sinh lớp 11 bị bạn đâm thấu ngực ngay trước cổng trường. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên đơn vị đã gửi báo cáo lên Công an huyện Bắc Quang để vào cuộc điều tra theo đúng thẩm quyền.

D. bị đâm tại cổng trường THPT Hùng An





Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 17/9, Công an xã Hùng An nhận được tin báo về việc 2 nhóm học sinh đánh nhau ở cổng trường THPT Hùng An. Vào thời điểm trên, em Phạm Ngọc T. (SN 2003, thôn Hùng Tâm, xã Hùng An) - học sinh lớp 12, Trường THPT Hùng An đã dùng dao bấm đâm thấu ngực em Phạm Văn D. (SN 2004, học sinh lớp 11, trường THPT Hùng An, trú tại thôn Tân Lập, thị Trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang).





Bị đâm bất ngờ, em D. gục tại chỗ rồi được người dân sống gần đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang cấp cứu . Nhờ được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.





Gia đình em D. cho biết, ngay sau khi vào viện các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu vết thương. Hiện tại, em D. vẫn đang trong tình trạng hôn mê. gia đình vô cùng sốc khi nhận được tin báo con bị đâm trọng thương.

D. đang được điều trị tại bệnh viện





Phía Công an huyện Bắc Quang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra làm rõ. Công an huyện triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc. Đồng thời phối hợp với phía nhà trường để nắm bắt thông tin cụ thể về các học sinh tham gia đình nhau cũng như người đâm em D. trọng thương.

