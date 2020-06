Người dân thất kinh khi chứng kiến cảnh nam sinh lớp 11 bị hơn chục đối tượng truy sát

Ông Nguyễn Thanh Tiệp – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thông tin, Sở đã nhận được báo cáo từ Ban giám hiệu trường THPT Võ Văn Tần (huyện Đức Hòa) về việc một nam sinh lớp 11 đang theo học tại trường bị truy nhóm người lạ mặt truy đuổi và chém trọng thương.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/6. Khi đó em Lê Tr. (học sinh lớp 11 trường THPT Võ Văn Tần) dắt xe đạp rời khỏi trường đi về nhà ở xã Hữu Thạnh. Trên đường đi thì bị một nhóm hơn 10 thanh niên cầm nhiều hung khí thô sơ chặn lại.

Biết bản thân bị quây đánh, em Tr. bỏ lại xe đạp, lao qua bên đường chạy trốn thì bị nhóm này truy đuổi. Hậu quả, em Tr. bị chém đứt 3 gân bàn tay phải cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Đoạn đường nam sinh bị truy sát

Phát hiện sự việc, nhiều người dân vô cùng sợ hãi. Một số người khác nhanh chóng báo Công an xã Đức Hòa và ra tay ngăn cản hành động của nhóm thanh niên. Bị người dân ngăn cản, nhóm thanh niên này nhanh chóng bỏ đi, nam sinh lớp 11 được đưa vào Bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cấp cứu. Hiện, nam sinh đã đi học trở lại.

Theo đoạn clip, 4 nữ sinh lao vào chửi bới, đánh, đấm một nữ sinh khác. Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không dám chạy đến can ngăn. Qua xác minh được biết, nữ sinh bị đánh hội đồng là em Nguyễn Thị H. (học lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ). Em H. đã được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Sự việc xảy ra vào 11h15 ngày 27/5 ở tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Em N. đang đi vào một quán ở bên đường thì bị nhóm nữ sinh đến đánh đập.

Nguyên nhân vụ đánh hội đồng này được cho là xuất phát từ việc em Lê Thị N. (học lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn) nghi ngờ em H. có dùng điện thoại quay mình. Khi tan học ra khỏi trường, N. đã gọi thêm 3 bạn khác đến giải quyết mâu thuẫn rồi đánh H..

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ hỗn chiến bằng dao và súng ở Nam Định