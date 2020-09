Lợi dụng gia đình chủ tiệm vàng đang ăn cơm, nam sinh lớp 9 bịt mặt trộm cắp tài sản ở Thanh Hóa

Ông Lê Sỹ Nam - Chủ tịch UBND xã Minh Khôi (huyện Nông Cống, Thanh Hóa ) cho biết, Công an huyện đang tạm giữ hình sự một học sinh lớp 9 (ngụ tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Từ camera an ninh, chủ nhà thấy nghi phạm bịt kín mặt, đeo bao tay. Nghi phạm bò men theo tủ chứa vào vào mở khóa ngăn kéo tủ lấy đi nhiều tiền và vàng.

Ngay lập tức, chủ tiệm vàng Kim Long buông đũa bát chạy từ trong bếp ra hô hoán mọi người bắt tên trộm. Gia đình chủ tiệm vàng Kim Long nhanh chóng đuổi theo và bắt được nghi phạm, sau đó bàn giao cho Công an xử lý.

Theo chủ tiệm vàng, số lượng vàn bị trộm chưa được thống kê cụ thể. Nhưng giá trị có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hình ảnh nam sinh lớp 11 chùm kín mặt vào trộm tiệm vàng

Hiện vụ án đang trong tiến trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Khi bào có kết luận cuối cùng thì sẽ thông báo.

Ở một diễn biến khác, trước đó, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cũng thụ lý một vụ trộm 350 cây vàng. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm vụ án là Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng, Hà Nội).

Theo điều tra, ngày 18/8, bà Lê Thị Vân Anh (41 tuổi, trú P.Quang Trung, thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan chức năng về việc tiệm vàng của bà bị kẻ gian đột nhập, trộm đi số vàng tương đương 350 cây và 140 triệu đồng, tổng tài sản thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Công an vào cuộc điều tra và truy xét, đến ngày 23/8 thì bắt giữ được Hân và thu giữ 8,4kg vàng, trang sức các loại. Tại cơ quan điều tra, Hân đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo đó, khoảng 3h ngày 18/8, Hân leo từ nhà bên cạnh sang tầng 3 tiệm vàng Tuấn Đạt (do bà Vân Anh) làm chủ, phá khóa xuống tầng 1 rồi ngắt điện hệ thống camera an ninh để trộm vàng trong tủ kính. Sau đó, Hân lại trèo ra ngoài về nhà bà ngoại ở Đan Phượng để giấu vàng.

