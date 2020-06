Bảo vệ phát hiện nam sinh rơi từ tầng 5 trường đại học xuống đất tử vong ở Nghệ An

Liên quan đến vụ nam sinh viên tử vong trong trường học, ngày 3/6, Công an TP Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/5, bảo vệ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (nằm trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới chân tòa nhà cao tầng trong khuân viên của trường học.

Ngay sau đó, người bảo vệ trình báo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường và Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh. Nhận được tin báo, các đơn vị đã vào cuộc điều tra , làm rõ thông tin.

Qua xác minh, nạn nhân là Nguyễn Hồng Q. (SN 1999, trú xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An; theo học khóa 12 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh). Nam sinh này hiện đang theo học và ở trọ tại TP Vinh.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nơi phát hiện thi thể nam sinh viên

Khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, nạn nhân rơi từ tầng 5 của một tòa nhà trong trường xuống đất tử vong. Thời gian xảy ra vụ việc được xác định vào khoảng 28/5, rạng sáng ngày 29/5.



Sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Sự ra đi đột ngột của nam sinh viên khiến người thân trong gia đình và hàng xóm láng giềng vô cùng xót xa. Chính quyền xã Quỳnh Thọ sau khi nhận được thông tin nam sinh tử vong cũng đã đến gia đình động viên, chia buồn.

