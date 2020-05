Đau lòng vụ con trai chết trong tư thế treo cổ trên tầng 3, bố mẹ bán hàng ở tầng 1 không hề biết

Hơn 9h ngày 28/5, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nam sinh được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, người dân phường Ô Chợ Dừa xôn xao vụ nam sinh tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 3 tại một căn nhà ở ngõ 59, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Nghi ngờ ban đầu là do treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo, Công phường Ô Chợ Dừa đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo sự việc cho Công an quận Đống Đa. Cơ quan chức năng sau đó đưa thi thể nạn nhân xuống, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo ghi nhận, khoảng 10h20, tại khu vực nhà nạn nhân người dân đứng rất đông và bàn tán xôn xao. Một số người sống gần đó cho biết, nạn nhân sinh năm 1999, đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc là nhà 3 tầng. Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 3 của căn nhà. Thời điểm nạn nhân tử vong, bố mẹ vẫn đang bán hàng ở dưới tầng 1 và không hề hay biết.

Cán bộ Công an phường ô Chợ Dừa cho hay, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà nội đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ