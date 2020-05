Kinh hoàng gã trai 24 tuổi sát hại 9 người để che đậy tội ác giết một phụ nữ khác

Sự việc gây rúng động cả ngôi làng vốn rất bình yên ở Ấn Độ, thậm chí, sau khi cảnh sát trục vớt hết thi thể các nạn nhân lên, người dân không dám bén mảng đến khu vực đó vì quá sợ hãi. Tất cả họ đều cho rằng, không ai có thể tin được gã trai mới ngoài 20 tuổi có thể gây ra tội ác kinh hoàng như vậy.

Cảnh sát địa phương xác định, 6 nạn nhân là ông Maqsood, vợ và hai con trai người này, con gái ông Maqsood là Bushra cùng con trai 3 tuổi của cô. Bảy trong số các nạn nhân làm việc tại một cơ sở khâu túi súng trước khi bị sát hại.

Thi thể nạn nhân được vớt lên từ dưới giếng

Cảnh sát địa phương điều tra và xác định, có một người phụ nữ mất tích vào tháng 3 năm nay và Sanjay chính là hung thủ gây án. Để che đậy tội ác, hắn đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của 9 nạn nhân khiến họ tử vong. Sau đó hắn lôi xác họ đến giếng, ném xuống để phi tang.

