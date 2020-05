Tá hỏa phát hiện bạn tử vong bất thường trong phòng trọ ở Quảng Bình

Chiều ngày 28/5, Công an TP Đồng Hới ( Quảng Bình ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường tại phòng trọ. Thi thể nam thanh niên được phát hiện bởi một người bạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 28/5, một người bạn đến gõ cửa phòng trọ của anh Đinh Văn Diệu (28 tuổi, trú tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) tại đường Trường Chinh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Nhưng gọi cửa mãi không thấy trả lời. Khi gọi điện thoại thì nghe có tiếng chuông ở trong phòng.

Đường vào khu trọ nơi phát hiện thi thể nam thanh niên 28 tuổi

Ngay lập tức người bạn này hô hoán hàng xóm cùng xóm trọ và trình báo Công an. Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Hới đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu. Kết quả cho thấy, nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Sau đó ít giờ, Công an tìm cách liên lạc được với người thân nạn nhân. Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể được bàn giao cho người thân đưa về quê nhà tổ chức an táng.

Theo người dân sống quanh xóm trọ, trước khi xảy ra vụ việc không thấy anh Diệu có biểu hiện bất thường. Việc anh Diệu tử vong bất thường trong phòng trọ khiến mọi người rất bất ngờ và đau xót.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy trong chòi rẫy