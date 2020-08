Hé lộ nguồn cơn khiến nam thanh niên bị chém đứt cánh tay ở quán Sake, Đồng Nai

Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán ăn Sake (TP Biên Hòa), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang truy bắt nhóm thanh niên chém đứt lìa tay anh Lê Văn Hùng (28 tuổi, trú tại TP Biên Hòa). Theo cơ quan điều tra, vụ hỗn chiến bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhân viên quán cà phê.

Theo điều tra ban đầu, hai nữ nhân viên quán cà phê ở TP Biên Hòa là Đỗ Thị Kim Ngân (20 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Trinh (chưa rõ lai lịch) xảy ra mâu thuẫn. Cả hai không ai chịu ai nên quyết định gọi đồng minh đến "giải quyết".

Vào đêm ngày 24/8, Ngân hẹn Trinh ra khu vực quán ăn Sake ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa "nói chuyện". Khi đến điểm hẹn, 2 nữ nhân viên này gọi thêm người mang theo hung khí đến.

Vừa đến nơi thì nhóm của Ngân và nhóm của Trinh dùng mã tấu, dao đuổi chém nhau. Vụ hỗn chiến khiến anh Lê Văn Hùng (người nhóm Ngân) bị chém đứt 2 cánh tay, trong đó có cánh tay trái bị chém đứt lìa.

Ngoài ra, vụ hỗn chiến kinh hoàng này còn khiến Y Khoa H Mok (29 tuổi ngụ Đắk Lắk) và Bùi Tấn Dũng (22 tuổi ngụ TP Biên Hòa) bị thương.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Do thương tích quá nặng nên anh Hùng được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Được biết, sau khi gây án, các nghi can đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường . Bước đầu, Công an TP Biên Hòa đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan và đang truy bắt.

Trước đó vào đầu tháng 8/2020 tại Đồng Nai cũng xảy ra một vụ hỗn chiến khiến nhiều người vướng vòng lao lý. Cụ thể, ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến xảy ra tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Thủy vào chiều ngày 8/8. Thời điểm đó, lực lượng chức năng cũng tiếp tục truy bắt khoảng 20 đối tượng khác liên quan.

Theo đó, nhóm nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm: Hoàng Quốc Đạt (thường gọi là Đạt Cáo, 31 tuổi), Hoàng Quốc Huy (33 tuổi), Phạm Phú Sang (thường gọi là Sang Nhóc, 27 tuổi), Nguyễn Văn Tú (thường gọi là Tú Chợ, 25 tuổi; cùng ngụ H.Cẩm Mỹ); Ngô Văn Sơn (thường gọi Sơn Cao, 36 tuổi), Đặng Trường Giang (36 tuổi), Bùi Thái Thắng (25 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa); Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Thanh Thiện (33 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ) có mâu thuẫn nên chiều ngày 8/8, Đạt cùng với anh Trai là Phạm Quốc Huy đã gọi điện cho một số người ở TP Biên Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cẩm Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Biết Đạt gọi người gây sự với mình nên Kỳ cũng gọi nhiều anh em đến chuẩn bị hỗn chiến. Khoảng 15h ngày 8/8, khoảng 20 người cùng Đạt đến trước nhà Kỳ gây sự. Nhóm Đạt mang mã tấu, tuýp sắt tụ tập bên ngoài, dùng gạch, đá ném vào nhà Kỳ gây náo loạn đường phố khiến người dân sợ hãi, trình báo Công an. Ngay sau đó, Công an vào cuộc giải quyết thì cả hai nhóm chạy toán loạn.