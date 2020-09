Đang uống nước, nam thanh niên bất ngờ bị cả nhóm người đâm gục tại chỗ

Tin tức mới nhất ngày 6/9, tờ Công an TP. Hồ Chí Minh dẫn lại các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai chiều cùng ngày cho biết, đơn vị đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nhóm đối tượng đâm người tử vong trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 chiều 6/9, anh P.B.T. (SN 1996, quê Hà Tĩnh) đến khu vực công viên Tam Hiệp ngồi uống nước một mình.



Lúc này, bất ngờ có một nhóm thanh niên xuất hiện. Nhóm này trên tay cầm hung khí truy sát, tấn công liên tục đâm nạn nhân gục tại chỗ.



Sau đó, nam thanh niên 24 tuổi đã được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau đó, nạn nhân đã tử vong tại Sau đó, nam thanh niên 24 tuổi đã được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau đó, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện

Lực lượng chứ năng có mặt để điều tra vụ án.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét nhóm côn đồ hành hung khiến nam thanh niên tử vong.



Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

