Mâu thuẫn với nhân viên quán ốc, nam thanh niên bị đánh hội đồng tử vong

Tin tức mới nhất ngày 9/8, tờ CAND dẫn lại thông tin từ Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1996, quê Đồng Tháp) và một số nhân viên trong quán ốc để điều tra về hành vi “ giết người ”.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video được camera ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 6/8. Thời điểm đó, anh Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Hà Nội) cùng nhóm bạn đã đến một quán ốc sinh viên nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) để nhậu.

Trong lúc đi vệ sinh, Long cùng với Phan Minh Đức (SN 1993, quê Tây Ninh, nhân viên của quán) đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này trong quán chỉ còn lại 2 bàn nhậu là bàn của Long và bàn của Đức (ngồi cùng với các nhân viên trong quán).

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đức về bàn của mình nhậu tiếp. Tuy nhiên, Long vẫn còn tức giận nên kể lại vụ việc với nhóm bạn của mình. Một lúc sau, Long đến bàn nhậu của Đức và tát người này.

Ảnh cắt từ clip.





Theo Báo Giao thông, khi thấy bạn mình bị đánh, nhóm nhân viên đã lao vào đánh anh Long. Thấy thế, nhóm bạn của Long cũng xông vào cuộc hỗn chiến, dùng chai bia, gậy… tấn công lẫn nhau.

Trong lúc hỗn chiến, anh Long đã bị Nguyễn Văn Giang (SN 1996, quê Đồng Tháp, nhân viên quán) cầm dao đâm tử vong

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, Giang cùng 2 người khác cũng bị lực lượng công an tạm giữ để tiến hành điều tra.

Xem thêm: Đá khủng bất ngờ lăn từ núi xuống trúng nhà dân ở Sơn La khiến 2 người thương vong

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ