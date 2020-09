Mẩu thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong sân bệnh viện với 3 vết đâm

Trong sáng 14/9, Công an TP Bảo Lộc ( Lâm Đồng ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, bảo vệ và nhiều bệnh nhân trong bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp, bên cạnh có một con dao Thái Lan. Nghi người này tự tử nên phía bệnh viện nhanh chóng trình báo Công an.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết: Nạn nhân là người từ bên ngoài vào chứ không phải là bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, bệnh viện đã báo cáo lên cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

Được biết, trong quá trình làm việc với Công an , gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi. Gia đình đã làm thủ tục xin nhận thi thể về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cũng tại Lâm Đồng, trước đó vào tháng 8/2020, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo phát hiện thi thể một cô gái trẻ ở cạnh cây thông cô đơn tại phường 7.

Cụ thể, sáng ngày 12/8, khách du lịch phát hiện thi thể một cô gái trẻ gần khu vực cây thông cô đơn (một địa điểm du lịch hot tại khu vực đồi Thiên Phúc Đức, quận 7. TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Ngay sau đó, du khách và người dân địa phương đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Công an quận 7 phối hợp với Công an TP Đà Lạt tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định được danh tính nạn nhân là T.H.P. (26 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Cạnh thi thể nạn nhân phát hiện 1 túi xách, bên trong có 1 chứng minh thư nhân dân mang tên T.H.P., 1 chai thuốc diệt chuột, 1 bức thư tuyệt mệnh.

Về công tác điều tra, theo cơ quan chức năng, đến trưa ngày 13/8 đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác thông báo cho gia đình để đến nhận thi thể về lo hậu sự.

