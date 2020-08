Nam thanh niên 19 tuổi nhờ bạn chở đi nhảy cầu tự tử vì giận mẹ, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, khoảng 21h ngày 25/8, nam thanh niên 19 tuổi (trú tại khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP Tam Kỳ) giận mẹ nên đã nhờ bạn chở ra cầu Kỳ Phú 2 (thuộc địa phận phường An Phú) bằng xe máy. Nghĩ là nam thanh niên này muốn đi hóng gió nên người bạn đồng ý chở đến cầu Kỳ Phù 2.

Vị trí nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì giận mẹ

Khi xe chạy lên cầu thì nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ rời khỏi xe, đi ra sát lan can cầu và gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của người bạn đi cùng. Quá bàng hoàng, người bạn này đã hét lên kêu cứu thì người đi đường dừng lại đến gần kiểm tra và trình báo Công an.

Nhận được tin báo, ngay trong tối 25/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Cơ quan chức năng huy động đội người nhái đến tìm kiếm ở sông nhưng đến 7h20 sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Đến sáng 26/8 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân

Trước đó cũng tại Quảng Nam, lực lượng chức năng nhận được tin báo một nam thanh niên lên cầu Cửa Đại nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử.

Cụ thể, sáng 19/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Cửa Đại tự tử

Khoảng 17h15 ngày 18/5, một nam thanh niên đi xe máy lên cầu Cửa Đại (đoạn qua địa phận xã Cẩm Thanh) rồi bất ngờ dừng xe, leo qua lan can gieo mình xuống sông Thu Bồn. Nam thanh niên bị chìm xuống sông mất tích. Danh tính là Nguyễn Ngọc Đến (28 tuổi; ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

