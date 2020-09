Phát hiện nam thanh rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất chết sau tiếng động lớn lúc rạng sáng

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm ngày 14/9 rạng sáng ngày 15/9 tại chung cư Tây Hà trên đường Tố Hữu (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội ).





Một cư dân kể lại, rạng sáng 15/9 đang ở bên trong tòa chung cư thì nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài sảnh nên cùng một số người khác chạy ra kiểm tra. Khi vừa bước ra ngoài thì bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên nền đất. Đến gần hơn kiểm tra thì người này đã tử vong.





Ngay lập tức, bảo vệ tòa nhà đã trình báo sự việc lên Công an phường Trung Văn và Công an quận Nam Từ Liêm. Ít phút sau Công an có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm vị trí nam thanh niên rơi xuống.





Đến sáng 15/9, một cán bộ Công an phường Trung Văn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân ngoài 20 tuổi, rơi từ tầng 22 của chung cư Tây Hà xuống đất tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm





Cũng tại Hà Nội, trước đó vào 22h50 ngày 9/9 tại chung cư góc đường Kim Mã - Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) phát hiện 2 thi thể nằm dưới lòng đường (1 nam, 1 nữ) không còn nguyên vẹn. Theo một số người, đây là 2 nạn nhân rơi từ tầng cao của chung cư số 29 Liễu Giai xuống đất tử vong.





Nhận được tin báo về vụ việc thương tâm này, Công an quận Ba Đình nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân. Theo lãnh đạo Công an quận, 2 nạn nhân rơi từ tầng 35 của chung cư xuống đất tử vong. Nguyên nhân là do bị ngăn cấm chuyện tình cảm nên tự vẫn.





Danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một mẩu di thư có nội dung: "nguyện vọng sau khi chết là hiến tạng để cứu người cần".





Hiện thi thể hai nạn nhân đã được gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Your browser does not support HTML5 video. Bị mẹ mắng con trai nhảy cầu tự vẫn





Xem thêm: Phó hiệu trưởng chết lặng khi chứng kiến cảnh nam sinh nhảy lầu tự tử sau cuộc nói chuyện với bạn

Theo Thanh Mai/SKCĐ