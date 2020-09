Xót xa cảnh cha thất thần, mẹ ngã quỵ bên cạnh thi thể con trai rơi từ tầng cao xuống đất ở Hà Nội

Dẫn tin từ VTC .vn, thiếu tá Đào Mạnh Cường - Trưởng Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra xác định nguyên nhân một nam thanh niên rơi từ tầng cao của tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng xuống đất tử vong.





Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày. Người dân sống gần tòa chung cư nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra thì thấy thi thể nam thanh niên nằm bất động ngay gần cửa xuống hầm xe, xung quanh có máu bắn ra.





Một nhân chứng kể lại, nạn nhân sinh năm 2001, sống tại chung cư này. Người ta tìm thấy balo và giày dép của nạn nhân được xếp ngay ngắn trên tầng thượng. Phần mái tôn nơi nạn nhân rơi xuống bị thủng một mảng lớn.





Sau khi sự việc xảy ra, người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường. Mẹ nạn nhân gào khóc đến mức ngã quỵ phải nhờ người thân khác dìu đỡ. Trong khi bố nạn nhân ngồi lặng bên thi thể con. Chứng kiến cảnh này không ai kìm được nước mắt.

Người cha ngồi thất thần bên thi thể con trai





Đến khoảng 13h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Hiện vẫn chưa có nguyên nhân cuối cùng liên quan đến vụ việc này.





Cách đây vài ngày cũng tại Hà Nội, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư ở phố Hoàng Ngân (Hà Nội) xuống đất tử vong.





Cụ thể, khoảng 9h ngày 31/8, nhiều người dân sống trong chung cư nghe thấy tiếng động lớn ở dưới sản trong ngõ 242 phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa). Người dân kéo nhau ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động.





Một nhân chứng kể lại, bé gái đã tử vong sau khi rơi xuống, hiện trường vô cùng thương tâm. Ngay sau đó, người dân, bảo vệ tòa nhà đã nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan điều tra.





Thời điểm xảy ra sự việc bố mẹ cháu bé không có nhà. Bước đầu xác định nguyên nhân là do cháu bé ra ngoài do ban công chơi nhưng khu vực này không có song sắt chắn nên bị rơi xuống đất tử vong.

