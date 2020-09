Giật mình sau tiếng động lớn, người dân hoang mang phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng cao tử vong

Khi tới gần kiểm tra, không ít người hoảng sợ khi phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên nền đất. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc



Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Được biết, sau đó một giáo viên tiếng Anh ở trung tâm trên đã xuống dưới và xác nhận nạn nhân chính là học viên lớp mình.



Hiện tại, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

