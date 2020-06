Mở cửa phòng trọ, mẹ chết lặng phát hiện con trai tử vong giữa vũng máu

Tối ngày 4/6, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ. Ngay lập tức đơn vị có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, quê ở Đồng Nai). Được biết, tối cùng ngày, người mẹ đi công chuyện về thấy cửa đóng kín, khi gọi cửa không thầy con trai trả lời.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường trong đêm

Nghi ngờ có điều bất thường, người mẹ chạy sang nhờ hàng xóm phá cửa. Khi cánh cửa mở ra, tất cả cùng “chết lặng” vì phát hiện người con trai tử vong trên vũng máu. Ở vùng cổ có một vết cắt sâu. Ngay lập tức sự việc được trình báo Công an.

Sáng ngày 4/6, người mẹ bỏ nhà đi. Đến tối quay về thì phát hiện sự việc đau lòng này. Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt chờ nhận thi thể về tổ chức an táng.

Theo nguồn tin của cơ quan điều tra, trước khi tử vong, nạn nhân là nhân viên bán xăng cho một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Vì đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng.

