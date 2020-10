Người nhà chết lặng phát hiện nam thanh niên chết bất thường với vết cắt trên cổ, nghi bị giết

Cụ thể, khoảng 1h30 ngày 3/10, gia đình anh Lê Văn S. (SN 1997; ngụ thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) phát hiện anh này tử vong. Trên cổ nạn nhân phát hiện một vết cắt nghi bị sát hại nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Lãnh đạo xã Xuân Phú cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Gia đình đang vô cùng sốc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh S..

Công an đang điều tra vụ việc (ảnh minh họa)

Trước đó, Công an tỉnh Long An thụ lý vụ nữ chủ quán cà phê nằm chết bất thường trong nhà vệ sinh. Cụ thể, nạn nhân là Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Chị này thuê mặt bằng mở quán cà phê ven Đường tỉnh 825 đoạn qua xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Khoảng 9h ngày 10/6, thấy quán chị Nguyệt vẫn đóng cửa trong khi đèn nhà sau vẫn sáng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã kêu người đến phá cửa kiểm tra.

Người dân cắt ổ khóa vào trong nhà rồi đi ra nhà vệ sinh thì phát hiện chị Nguyệt đã tử vong. Nghi chị Nguyệt bị sát hại nên đã trình báo Công an.

