Vụ nghi án công ty Tenma hối lộ quan chức Việt Nam: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Bên hành lang quốc hội chiều ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, phía Việt Nam đang phối hợp với Nhật Bản để điều tra nghi vấn Công ty Nhật bản đưa hối lộ cho cán bộ, công chức thuế, hải quan. Vụ việc trên vẫn đang được cơ quan thanh tra thuế, tài chính kiểm tra, rà soát lịa xem mức độ như thế nào để tiến hành các biện pháp khác.

Công ty Tenma Việt Nam

Cũng theo tướng Tô Lâm, trước mắt phía Việt Nam đang trao đổi thông tin với Nhật Bản, vì thông tin trên xuất phát từ phía Nhật. “Nhật là nơi xuất phát nguồn gốc thông tin của vụ việc mình phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm là tất nhiên rồi”, Bộ trưởng nói.

Trước đó 2 ngày (24/5), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã tham gia Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu liên quan đến nghi vấn trong việc hối lộ của công ty Tenma Việt Nam.

