Kinh hoàng nghịch tử dùng búa sát hại bố rồi cố thủ trong vườn cách nhà 30 mét ở Thái Nguyên

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thái Nguyên , đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Ân Văn Hiền (SN 1982, ngụ tại xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn Nhân là ông Ân Văn Bảo (SN 1960) - bố để của Hiền.





Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào 19h ngày 18/9. Khi đó, ông Bảo và Hiền đang ngồi ăn cơm ở dưới bếp thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Tức giận, Hiền lao vào xô xát với bố rồi dùng ghế gỗ đánh nạn nhân. Chưng dừng lại, Hiền còn dùng búa đinh đánh nhiều nhát vào đầu khiến bố đẻ tử vong tại chỗ.





Nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở Hiền, bà con hàng xóm chạy sang xem thì phát hiện ông Bảo đã tử vong nên nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Bàn Đạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng lúc này Hiền đã rời khỏi hiện trường.





Qua điều tra, Công an phát hiện Hiền bỏ trốn và cố thủ tại khu vực vườn của gia đình cách nơi gây án khoảng 30 mét. Xác định đây là vụ án nghiệm trọng, Công an xã Bàn Đạt đã nhanh chóng trình báo cho Công an huyện Phú Bình vào cuộc điều tra, truy bắt tội phạm.

Ân Văn Hiền tại cơ quan điều tra





Đến khoảng 21h cùng ngày, Công an huyện Phú Đạt đã khống chế được Hiền và đưa về trụ sở UBND xã Bàn Đạt để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án.





Qua xác minh nhân thân phát hiện, Ân Văn Hiền có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và đã từng đánh ông Bảo trọng thương vào năm 2019.





Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra vụ nghịch tử tâm thần sát hại bố đẻ 80 tuổi. Hung thủ là Phạm Hữu Đạt (33 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai).





Cụ thể, khoảng 5h ngày 7/5, người dân sống trên phố Mai Động nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phúa nhà ông P.V.U. nên chạy sang kiểm tra. Tại hiện trường phát hiện ông U. nằm bất động với nhiều vết thương trên người.





Cùng thời điểm phát hiện đối tượng Đạt từ trong nhà chạy ra ngoài bỏ trốn. Người dân đã nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan điều tra.





Công an vào cuộc, bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Đạt nổi cáu với bố từ đó dẫn đến án mạng. Đạt là người không có công việc ổn định, thường xuyên xích mích với mọi người trong gia đình và có một số biểu hiện của chứng bệnh tâm thần.

Theo Thanh Mai/SKCĐ