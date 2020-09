Quảng Trị có 44 người mua sản phẩm Pate Minh Chay, 5 người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn

Ngày 15/9, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (QLCLNLS&TS) cho biết, đơn vị phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Trị qua hoạt động kiểm tra, rà soát tại cộng đồng đã phát hiện và thu hồi 16 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngành chức năng thu hồi các sản phẩm pate Minh Chay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị



Qua quá trình điều tra, vận động đã thu hồi được 16 sản phẩm, bao gồm: 5 lọ pate Minh Chay loại 450g; 2 lọ pate nấm hầu thủ loại 420g; 2 lọ muối vừng bát bảo loại 250g; 3 túi muối vừng bát bảo loại 500g; 2 túi muối vừng bát bảo loại 500g; 2 lọ ruốc nấm hương sả ớt loại 200g. Các sản phẩm này đã được niêm phong và chờ xử lý.



17 sản phẩm pate Minh Chay và 26 sản phẩm khác đã được người tiêu dùng sử dụng hết hoặc vứt bỏ sau khi biết thông tin về các trường hợp bị ngộ độc do sử dụng pate Minh Chay.

Qua khảo sát các trường hợp đã sử dụng Pate Minh Chay đã ghi nhận 5 người có biểu hiện ngộ độc nhưng may mắn đều ở mức độ nhẹ. Trong đó 4 người có triệu chứng mệt mỏi, nôn mửa, đi ngoài; 1 người chóng mặt.

Từ ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm đã ra cảnh báo khẩn cấp về việc thu hồi Pate Minh Chay và 12 sản phẩm khác do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm pate Minh Chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium Botulinum type B. Đây là vi khuẩn kỵ khí sinh ra độc tố Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh gây ra các di chứng thần kinh kéo dài và dễ tử vong.

Cả nước đã ghi nhận rải rác 16 ca bệnh ngộ độc Botulinum do sử dụng Pate Minh Chay: Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội, 2 ca), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM, 7 ca) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM (2 ca) và nhiều bệnh viện khác...

