Chia sẻ liên quan đến clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, Vũ Ngọc Châm bất ngờ bị 'ném đá'?

Tiết lộ đại gia Lexus Lx570 - người chồng trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế từng theo đuổi mình, quán quân The Look 2017 Vũ Ngọc Châm bị 'ném đá' vì lý do không ngờ.

Chiều 15/9, MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, Hà Nội. Liên quan đến vụ việc, tài khoản có tên Facebook Tien Manh Tran - người tự nhận có quen biết với cặp vợ chồng trong clip tiết lộ ông chồng đã ngoại tình với cô bồ kia từ rất lâu. Không những thế, người này còn rất chịu chơi mua cả nhà, xe sang cho nhân tình.

Giữa lúc vụ việc còn chưa hết hot, Vũ Ngọc Châm - Quán quân The Look 2017 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, nàng hotgirl đã không ngại ngần bóc phốt ông chồng trong đoạn clip trên cũng như tỏ rõ thái độ của mình. Dòng trạng thái gây tranh cãi của Vũ Ngọc Châm

Theo những gì Vũ Ngọc Châm chia sẻ, đại gia Lexus Lx570 - người chồng trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế từng theo đuổi mình nhưng lại bị cô nàng ghét cay ghét đắng vì 'thích tỏ ra nguy hiểm, mắt lúc nào cũng hau háu sợ dã man'. Khi xem clip, cô bất ngờ nhận ra người quen và liền 'bóc phốt' ông chồng.

Tuy nhiên, khi bóc tách dòng trạng thái của quán quân The Look 2017, nhiều cư dân mạng bất ngờ ném đá dữ dội. Ngoài những bình luận cho rằng cô nàng khoe khoang, cố lợi dụng sự việc để gây sự chú ý thì không ít người đặt câu hỏi: 'Nếu ngày trước ông ta không "hau háu", tỏ vẻ nguy hiểm mà lại ga lăng, chiều chuộng thì chị có từ chối không?'



Bên cạnh đó, câu nói cuối trạng thái của Vũ Ngọc Châm là "Em bồ dại quá, 20 tuổi thơ ngây tin vào những bài hát" khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Họ cho rằng, cách viết của hot girl Hà Thành dường như đang giảm nhẹ lỗi sai cho 'tiểu tam' trong clip. Vũ Ngọc Châm từng đóng vai nữ chính trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP Dưới những bình luận trái chiều, Vũ Ngọc Châm đã nhanh chóng gỡ bỏ trạng thái. Tuy nhiên, trên nhiều trang MXH, mọi người vẫn đang tranh cãi gay gắt về vấn đề này.

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, cô là một hot girl được nhiều người biết đến sau chương trình đồng hành cùng "World Cup 2014" của VTV . Tên tuổi của Vũ Ngọc Châm càng được nhiều người biết đến sau khi đóng vai nữ chính trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, Vũ Ngọc Châm từng là tiếp viên hàng không, sau đó cô nàng tham gia chương trình The Look 2017 và giành ngôi quán quân. Cũng năm này, cô nàng bị đồn là bạn gái mới của Decao khi xuất hiện hình ảnh anh chàng đội bàn hôn Vũ Ngọc Châm dưới mưa.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ