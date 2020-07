Xót xa người đàn ông 60 tuổi bị xe ô tô khách cán tử vong tại chỗ ở Hà Tĩnh

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thong khiến một người đàn ông tử vong. Hiện gia đình nạn nhân đã nhận được tin dữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 29/7, trong lúc di chuyển trên đường Lê Duẩn, đoạn qua tổ dân phố Tây Trinh (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), chiếc ô tô khách mang BKS 38B-01018 do tài xế Trần Anh Tuấn (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) điều khiển chở công nhân của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 67U2-1807, do ông Nguyễn Xuân Th. (60 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) điều khiển.

Thời điểm xảy ra va chạm, cả hai xe đang đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến ông Th. Ngã xuống đường rồi bị xe ô tô khách cán tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an. Lực lượng chức năng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình để tổ chức an táng.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày, ông Bùi Xuân Hùng (SN 1958, trú tại khu phố 7, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) điều khiển xe đạp đi trên QL9 theo hướng từ QL1 về cảng Cửa Việt.

Khi đi qua khu phố 1 thì bất ngờ đụng phải xe chở gỗ dăm mang BKS 37C - 27679 đang lưu thông phía sau cùng chiều đâm phải. Vụ va chạm khiến nạn nhân Hùng tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp của nạn nhân bị xe ô tô tải kéo đi một đoạn mới dừng lại.

Theo một số nhân chứng có quen nạn nhân cho biết, ông Hùng làm nghề thợ mộc. Trước đó, ông Hùng đạp xe lên thị trấn Cửa Việt mua giấy nhám về chùi các sản phẩm mộc như giường, cửa, tủ…

Sau khi mua xong, ông Hùng đạp xe dọc QL9 để đi về nhà thì bất ngờ bị xe ô tô tải đi phía sau cán trúng, tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cho Công an và người thân của nạn nhân.

Video hiện trường vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình. Nguồn: Tuổi trẻ