Tiết lộ nguyên nhân người đàn ông bị chém 13 nhát khi dừng xe mua bánh mì ở Ninh Thuận

Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện, trên cơ thể bệnh nhân cso 13 vết thương do tác động của vật sắc bén, toàn bộ gân cơ trước cổ bị cắt đứt, mất máu nhiều. Nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Người nhà bệnh nhân Quang cho biết, sáng cùng ngày, anh Quang dừng xe bên đường để mua bánh mì thì bất ngờ bị một thanh niên dùng dao tấn công. Gây án xong đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan điều tra. Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khoanh vùng nghi phạm.

Qua truy xét, Công an Ninh Thuận xác định người gây án là Trịnh Ngọc Long (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải) và đang khẩn trương truy bắt. Nguyên nhân có thể do trước đó Long có vay một số tiền của anh Quang rồi rời khỏi địa phương mà chưa trả. Gần đây, Long xuất hiện tại địa phương thì xảy ra vụ việc.

Hiện anh Quang đã qua cơn nguy kịch

Liên quan tình trạng truy sát ngoài đường phố, trước đó, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc một thiếu niên 15 tuổi bị truy sát, chặt đứt chân.

Theo Công an huyện Tân Sơn (Tây Ninh), nghi phạm vụ án thiếu niên bị chặt đứt chân là Võ Chí Đẹp (20 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu). Nạn nhân là Võ Vũ Thanh Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Tân Châu).

Tại cơ quan điều tra, Đẹp khai: Khoảng 20h ngày 26/8, anh Võ Vũ Thanh Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Tân Châu) chạy xe máy mang BKS 70L6 - 4186 chở N.H.N (14 tuổi, ngụ cùng ấp 3) đến xã Suối Ngô chơi, uống cà phê. Khoảng 21h cùng ngày thì, Đ. chở N. rời khỏi quán cà phê đi về.

Do có mâu thuẫn với Đ. từ lâu nên Đẹp đã đợi sẵn trên đường Đ. về để "giải quyết". Khi Đ. chở N. đi đến khu vực ấp 3 (xã Suối Ngô) thì bị nhóm của L.V.K, L.H.P, Đ.V.Th (cùng 14 tuổi), Nguyễn Thành Trung (16 tuổi) và N.A.T (15 tuổi, cùng ngụ ấp 3) lao ra chặn lại và xúm vào đánh.

Đ. nhanh chóng điều khiển xe máy lách qua giải phân cách, chạy ngược chiều về xã Tân Hòa để trốn thoát. Nhưng mới chạy được khoảng 100m thì Đ. bị Đẹp chặn ở dải phân cách, dùng hung khí (theo thông tin ban đầu là rựa) chém vào chân phải.

Nhát chém mạnh khiến 2/3 cẳng chân của thiếu niên 15 tuổi bị đứt lìa. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Đ. đi cấp cứu. Còn Đẹp thì bỏ trốn khỏi hiện trường.

