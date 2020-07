Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới ao nuôi tôm với nhiều vết chém do bị giết

Chiều muộn ngày 13/7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường dưới ao nuôi tôm với nhiều vết chém trên người. Công an tỉnh đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.N.L. (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu). Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nạn nhân bị sát hại và các trinh sát đang khoanh vùng, truy tìm nghi phạm gây án.

Công an có mặt tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 12/7, anh L. rời khỏi nhà ở khu vực cầu Rạch Thăng để đi bắt cá nhưng sau đó không thấy trở về. Đến sáng 13/7, do không thấy anh L. về nên gia đình đã huy động người đi tìm.

Khi đến ao nuôi tôm phía sau khu dân cư ở ấp Vĩnh An (xã Vĩnh Trạch) thì chị gái của anh L. phát hiện một cánh tay đưa lên bờ ao. Người phụ nữ này chạy đến kiểm tra thì phát hiện đó là thi thể của em trai mình. Ngoài ra, chị gái anh L. còn thấy trên người nạn nhân có nhiều vết chém.

Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan điều tra. Công an TP Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Đội pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân

Trong tối qua và ngày hôm nay, Công an đã tiến hành thẩm vấn một số người có quan hệ với nạn nhân để làm rõ về cái chết và khoanh vùng nghi phạm. Do đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên Công an chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết cũng như nghi phạm trong vụ án này.

Sự việc anh L. chết bất thường dưới ao nuôi tôm với nhiều vết chém trên người khiến hàng xóm và người thân vô cùng bàng hoàng. Cho đến thời điểm hiện tại, người thân trong gia đình chưa biết tại sao anh l. bị sát hại dã man đến như vậy.

