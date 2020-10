Mắng hàng xóm vì làm mất hứng hát karaoke, người đàn ông trung niên bị chém chết

Sáng 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Minh (22 tuổi, ngụ tại xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Trương Hoàng Trọng 49 tuổi, hàng xóm nhà Minh).

Đến 23h vẫn thấy ồn ào khó ngủ nên bà Đoàn Thị Huê (mẹ Minh) sang nhà ông Trọng nhắc nhở, đề nghị ngừng hát, không gây ồn ào ảnh hưởng đến làng xóm láng giềng.

Sau khi bà Huê nhắc nhở, ông Trọng có ngừng hát nhưng lại cảm thấy vô cùng bực tức, bởi đang vui thì bị làm mất hứng... Tức giận, ông Trọng đi ra ngoài cổng chửi bà Huê. Đồng thời đi theo bà Huê đến tận cổng nhà để chửi.

Nghe thấy mẹ bị hàng xóm chửi thậm tệ, Minh tức giận cầm gạch và dao tấn công ông Trọng khiến người này gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người thân của Minh có chạy ra can ngăn nhưng không kịp.

Hung khí gây án

Thấy ông Trọng nằm bất động trên nền đất, người nhà Minh nhanh chóng đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Nhưng do thương tích quá nặng nên ông Trọng đã tử vong

Biết mình gây án khó thoát tội, Minh đã đến Công an đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Minh để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó vào tháng 4/2020, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Giết người

Theo đó, chiều ngày 14/4, Khoa ngồi nhậu cùng một người bạn rồi lôi chiếc loa kéo ra hát tịa khu nhà trọ ấp 6, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh). Lúc này, ông Nguyễn Thanh Bình (50 tuổi, quê Cà Mau) là hàng xóm nghe thấy ồn ào nên đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau.

Lúc này mọi người can ngăn nên ông Bình về phòng trọ. Bức tức, Khoa tìm đến phòng trọ của ông Bình tiếp tục xô xát. Trong lúc đánh nhau, Khoa lấy con dao trong phòng nạn nhân đâm nhiều nhát. Dù đã được đưa đi viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên ông Bình đã tử vong ngay sau đó.

