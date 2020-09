Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị chết tức tưởi sau bữa ăn ở lễ cúng 49 ngày

Công an huyện Tứ Kỳ ( Hải Dương ) thông tin, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với Lưu Văn Sự (41 tuổi, trú tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Phùng Văn Đ. (SN 1973, người cùng xã).

Trong lúc mọi người đang ăn cơm thì Lưu Văn Sự (SN 1979) đến chơi. Tại đây, giữa Lưu Văn Sự và ông Phùng Văn Đ. đã xảy ra xích mích, cãi nhau. Sau khi can ngăn, ông Lưu Văn N. (trú thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung) đã lấy xe máy chở ông Đ. về nhà mình uống nước.

Ông Đ. bị đâm tử vong do mâu thuẫn trong buổi lễ cúng 49 ngày (Ảnh minh họa)

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, Lưu Văn Sự xuất hiện và gọi ông Đ. ra cổng để nói chuyện. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Sự rút dao đâm một nhát thấu tim ông Đ..

Nghe thấy tiếng la hét ở ngoài ngõ, ông N. chạy ra xem thì phát hiện ông Đ. gục dưới nền đất, máu chảy ra từ ngực rất nhiều. Ông N. nhanh chóng gọi xe đưa ông T. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu, sốc mất máu nên ông Đ. đã tử vong ngay sau đó.

Biết ông Đ. đã tử vong, Sự liền phóng xe đến Công an huyện Tứ Kỳ đầu thú. Bước đầu, Sự đã thừa nhận hành vi giết người. Hiện Công an huyện Tứ Kỳ vẫn đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý Sự theo đúng quy định Pháp luật

