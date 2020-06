Tá hỏa phát hiện bạn nhậu bị đâm thấu ngực sau khi ra ngoài nghe điện thoại

Sáng 16/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng xảy ra tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Khuya ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc ông L.T.Đ. (42 tuổi, ngụ thị trấn La Hà) bị đâm tử vong. Ngay lập tức đơn vị có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng.

Theo đó, khuya cùng ngày, trong lúc đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại thị trấn La Hà thì điện thoại ông Đ. đổ chuông. Vừa cầm điện thoại, ông Đ. đã đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Lúc đi ra, ông Đ. có gặp một đôi nam nữ ở bên ngoài. Một lúc sau không thấy ông Đ. quay về bàn nhậu thì nhóm bạn liền đi ra ngoài tìm. Tất cả tá hỏa khi phát hiện ông Đ. nằm bất động dưới lòng đường với vết đâm thấu ngực.

Ngay lập tức nhóm bạn đã gọi xe cấp cứu đưa ông Đ. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng do vết thương quá nặng nên ông Đ. không thể qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. gia đình nạn nhân đã có mặt tại nhà xác để đợi đưa thi thể về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó tại tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ việc một chủ tiệm sửa xe bị đâm thấu ngực, cướp xe máy giữa ban ngày ban mặt.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 21/5, anh Phan Văn Trung (44 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) đang ngồi nghỉ tại tiệm sửa xe của mình thì có một nam thanh niên đi vào mời anh Trung mua điện thoại.

Thấy vậy, anh Trung dùng cây để tự vệ và chống trả, đồng thời hô cướp. Trong lúc giằng co, anh Trung bị nam thanh niên đâm một nhát thấu ngực. Thấy anh Trung gục xuống sàn, đối tượng này cướp xe bỏ trốn.



Ngay sau đó người nhà anh Trung phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán, bệnh nhân bị đâm thủng ruột.

