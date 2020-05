Lật tẩy thủ đoạn của 3 đối tượng pha thuốc mê vào bia dàn cảnh đánh bạc cướp 300 triệu

Theo tờ Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Xuân Hải (SN 1988, trú xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Sơn (1983, trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút) và Ngô Xuân Kiên (SN 1988, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.