Đốt vàng mã `không ý tứ` dẫn đến mâu thuẫn, người đàn ông bị hàng xóm tạt cả can axit vào người

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng 18h ngày 30/8, ông V.B.N. (46 tuổi, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị người hàng xóm hất cả can axit vào người khiến nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt, ngực, bụng, chân tay.





Phát hiện sự việc nhiều người đã vào can ngăn và cùng người nhà đưa ông N. đến bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp Hải Phòng cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.





Về phần người hàng xóm, sau khi thỏa giận bằng can axit đã chủ động đến Công an phường đầu thú. Tại đây, người này khai do ông N. đốt vàng mã khiến tro tàn bay sang nhà nên rất tức giận. Ngoài ra, trước đó, cả hai cũng có mâu thuẫn nên sự việc bị đẩy đi xa hơn.





Về tình hình Sức Khỏe nạn nhân N., theo tin từ bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng: Bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng hóa chất ở vùng mặt, mắt, ngực, bụng, tứ chi độ từ 1 - 4 trên 25% diện tích cơ thể.

Nơi xảy ra vụ việc





Khi được đưa vào viện cấp cứu bệnh nhân khá tỉnh táo, tiếp xúc được. Phần mắt phải bị bỏng da mi, kết mạc độ 1,2; mặt trái bỏng da mi, kết mạc độ 4; vùng mặt, ngực, 2 tay, 2 chân bỏng từ độ 1 - 4.





Ngay khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý bằng thuốc kháng sinh, giảm đau, bù dịch, băng mỏng. Sau đó, ông N. được chuyển xuống Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.





Trước đó trong quá trình điều tra đối tượng Đỗ Văn Quang (SN 1984 - thường gọi là Quang Rambo) cùng 4 đối tượng khác do liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết: Đối tượng này từng mâu thuẫn, xích mích với hàng xóm ở tổ 20 (phường Yên Hoà, Cầu Giấy) về việc đốt vàng mã.





Sau đó, Quang lao vào đánh người hàng xóm nhưng 2 gia đình về sau đã giải quyết hòa giải. Từ khi đối tượng này về địa phương sinh sống, người dân vô cùng bức xúc. Chính vì thế, khi Quang bị bắt nhiều người tỏ ra vô cùng phấn khởi, mong cơ quan chức năng xử nghiêm.

