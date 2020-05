Phát hiện người đàn ông bị sát hại trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 29/5, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong văn nhà 3 tầng do bị sát hại. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Hóc Môn đã tổ chức lực lượng đến bay vây hiện trường. Đồng thời trình báo Công an TP Hồ Chí Minh.