Hé lộ lời khai ban đầu của nam thợ săn trong vụ người đàn ông trúng 13 phát đạn khi đi săn khỉ

Công an huyện Trà Bồng ( Quảng Ngãi ) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Hồ Văn Nhưng (xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng) để điều tra về hành vi ngộ sát theo quy định ngộ sát.





Tại trụ sở Công an, Hồ Văn Nhưng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Sáng 30/9, Nhưng mang súng bắn đạn ria mua qua mạng vào rừng xã Trà Thủy để săn khỉ.





Trên đường đi lên rừng, Hồ Văn Nhưng gặp anh Hồ Văn Minh (29 tuổi, ngụ xã Trà Thủy) đang làm rẫy. Biết Nhưng đi săn khỉ anh Minh liền xin đi theo. Anh Minh nói sẽ chỉ cho Nhưng nơi mà bầy khỉ trú ngụ. Nghe hợp lý nên Nhưng đồng ý.





Trên đường đến điểm khỉ trú ngụ, Nhưng không may bị trượt chân ngã làm súng văng ra và cướp cò. Súng nổ khiến anh Minh đứng gần đó bị đạn văng vào tử vong tại chỗ.





Phát hiện sự việc Nhưng vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức Nhưng đến Công an xã Trà Thủy trình báo sự việc.

Khám nghiệm tử thỉ cho thấy, anh Minh bị trúng 13 phát đạn





Ít phút sau Công an xã Trà Thủy phối hợp Công an huyện Trà Bồng nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm. Theo báo cáo ban đầu, nạn nhân bị trúng 13 phát đạn súng ria vào tay và vùng ngực gây thủng phổi dẫn đến tử vong





Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương. Đồng thời ra lệnh bắt giữ Hồ Văn Nhưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.





Trước đó vào tháng 7/2019, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến một người tử vong. Nạn nhân, là ông Lê Văn Thịnh, 51 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.





Theo điều tra, vào 10h30 ngày 25/7, vợ ông Thịnh phát hiện chồng nằm bên hong nhà với vết thương rất nặng nên đưa vào Bệnh viện cấp cứu . Song khoảng 1h sau, ông Thịnh tử vong vì sốc mất máu, thủng phổi do đạn bắn.





Công an vào cuộc điều tra xác định, ông Thịnh cùng Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Tân An) mang súng hơi đi bắn gà sau vườn. Tuy nhiên, trong lúc đi ăn Đạt cầm súng vô tình cướp cò khiến đạn bắn trúng ông Thịnh.





Sau khi vụ việc xảy ra, Đạt đã tới Công an trình báo sự việc. Sau khi lấy lời khai, Đạt được cơ quan chức năng cho về nhà. Khẩu súng Đạt dùng bị săn bị cướp cò khiến ông Thịnh tử vong không có giấy phép sử dụng.

Your browser does not support HTML5 video. Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng trong bụi cây





Theo Thanh Mai/SKCĐ