Điều tra vụ người đàn ông chết thương tâm ở bìa rừng, trên đầu có nhiều vết thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 10/9, tiểu khu 8 (trước là bản Nà Tén) xã Chiềng Sơn đi ngang qua bìa rừng thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi nằm bất động ở nương dong. Đến gần kiểm tra thì người này đã tử vong.

Nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện trên người nạn nhân chỉ mặt một chiếc quần màu đen, nằm úp mặt xuống đất. Nhìn kỹ thì thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay lập tức nhân chứng trình báo sự việc lên chính quyền xã Chiềng Sơn và cơ quan chức năng huyện Mộc Châu. Nhận được tin báo, Công an huyện Mộc Châu nhanh chóng vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Rất đông người đến theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nhưng chưa xác minh được danh tính nạn nhân. Công an huyện Mộc Châu đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Sơn La để xin phối hợp điều tra. Đồng thời phát đi thông báo tìm người thân của nạn nhân đến nhận dạng.

Trước đó vào tháng 3/2020, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn, đang trong giai đoạn phân hủy bị giấu trong vali ở triền đồi thuộc khu vực rừng cây bạch đàn ven đường Phạm Văn Đồng thuộc địa phận phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Theo ông Trần Tuấn Vũ (trú tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang), khoảng 10h cùng ngày, khi ông đang phát dọn rẫy ở khu vực nói trên thì tình cờ phát hiện chiếc vali to bị vứt bỏ, bên ngoài có quấn tấm chăn mỏng. Ông Vũ tháo gỡ chiếc chăn ra và bỗng cảm thấy rợn người bởi linh cảm bên trong vali có gì đó bất thường. Công Vũ lập tức lái xe máy đến Công an phường Vĩnh Hòa trình báo sự việc.

Công an vào cuộc điều tra, mở vali ra thì phát hiện 1 xác chết không còn nguyên vẹn. Thi thể nữ giới có mái tóc dài, mặc quần đen, áo phông, đã đến giai đoạn phân hủy nên mùi hôi nồng nặc. Nhận định ban đầu của một số điều tra viên, kỹ thuật viên hình sự, xác chết phát hiện bên trong vali vứt bỏ ở nơi hoang vắng là có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan Công an lập tức tổ chức lực lượng điều tra, xác định danh tính nạn nhân.

