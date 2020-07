Người phụ nữ bán vé số tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trong căn nhà tạm, nghi bị điện giật chết

Cụ thể, chiều ngày 15/7, một người phụ nữ bán vé số đi ngang qua căn nhà tạm tại khu tái định cư An Sơn thuộc xã An Sơn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) của người đàn ông khoảng 50 tuổi làm nghề cơ khí. Người phụ nữ này liền đi vào để mời mua vé số. Tuy nhiên, đúng lúc này bà bàng hoàng phát hiện người đàn ông nằm bất động cạnh máy hàn, sát bên là sợi dây điện.

Quá sợ hãi, bà chạy ra ngoài hô hào mọi người đến giúp đỡ. Sau đó, một số người dân đã trình báo sự việc liên cơ quan điều tra. Theo người dân sống gần đó, nạn nhân vừa ly hôn vợ, sống một mình và hành nghề thợ hành.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Đến khoảng 17h cùng ngày, Công an TP Thuận An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Căn nhà tạm - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng đang đợi báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong . Theo cơ quan điều tra, sau khi khám nghiệm tử thi xong sẽ bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng. Hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2020, người dân xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện đường dây 500 kV. Gần đó là chiếc xe máy biển kiểm soát 61-H8.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và Công an . Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tốt Động thì được biết, nạn nhân là Đ.Đ.H. (40 tuổi).

"Người này ở Bình Phước, gần đây có về quê thăm bố mẹ tại Chương Mỹ thì xảy ra sự việc. Ban đầu cơ quan chức năng xác định anh này tự treo cổ", vị này nói.

