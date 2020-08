Vợ chết lặng phát hiện chồng tử vong trong tư thế lạ tại nhà trọ ở Đắk Lắk

UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk ) xác nhận, trên địa bàn mới phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Người này sau đó được xác định là ông N.C.S. (SN 1972) - cán bộ Tư pháp của phường Đoàn Kết (thị xã Buôn Hồ).





Theo lãnh đạo UBND phường An Bình, ông S. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà trọ ở đường Nguyễn Minh Khai, phường An Bình. Hiện Công an đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.





Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, chiều 26/8, vợ ông S. đi làm về nhà trọ thì bàng hoàng phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ từ bao giờ. Quá sợ hãi, người vợ la hét, kêu cứu, hô hoán người dân gần đó đến giúp đỡ, trình báo Công an.





Ngay sau đó, Công an thị xã Buôn Hồ cử lực lượng điều tra xuống hiện trường làm việc. Qua xác minh bước đầu, ông S. tử vong trong tư thế treo cổ, không phát hiện tác động ngoại lực hay dấu hiệu hình sự nào.

Theo người dân sống gần đó, ông S. từng có vợ con nhưng đã ly hôn . Gần đây, ông S. tái hôn với vợ mới và thuê phòng trọ ở đây làm nơi sinh sống.





Liên quan đến các vụ tử vong bất thường, trong ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ vợ chồng bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chết trong phòng trọ do treo cổ tự tử.







Cụ thể, khoảng 9h ngày 24/8, chủ dãy trọ trên đường Y Moan (TP Buôn Ma Thuột phát hiện bà Hằng tử vong trong tư thế treo cổ. Phá cửa phòng trọ thì phát hiện thêm ông Nguyễn Hữu Thắng (50 tuổi, chồng bà Hằng) cũng tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.







Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, thời điểm phát hiện vợ chồng bà Hằng tử vong, cửa phòng trọ khóa trái. "Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu bất thường. Đơn vị đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”, vị lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Theo Thanh Mai/SKCĐ