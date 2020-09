Xót xa nội dung thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi của người đàn ông nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Tin tức mới nhất ngày 13/9, theo gia đình và xã hội , ông Lương Đăng Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Viên, huyện An Lão ( Hải Phòng ) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang huy động người và phương tiện để tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Khuể tự tử ở sông Văn Úc (Hải Phòng) vào trưa 12/9.

Người dân cho biết, vào khoảng 10h55 ngày 12/9, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi bộ lên cầu Khuể. Đến giữa cầu, người này bất ngờ để lại một phong thư rồi nhảy xuống dưới sông khiến nhiều người bất ngờ.

Nơi xảy ra vụ việc

Trong bức tâm thư người đàn ông gửi con trai nói về tình yêu của người cha dành cho con, nhưng thất bại về công việc, gia đình khiến người này suy nghĩ tiêu cực và phải tìm đến cái chết.

Theo VOV , qua quá trình tiến hành xác minh, chính quyền xã Tân Viên nhận định danh tính người đàn ông nhảy cầu tự tử ở sông Văn Úc là Bùi Đình Thiện (SN 1991, trú tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão).

Chính quyền xã Tân Viên cho biết, anh Thiện là lao động tự do tại địa phương, đã có vợ và một con trai 2 tuổi. Gần đây, giữa 2 vợ chồng anh Thiện xảy ra bất hòa rồi ly thân. Theo đó, vợ cùng con trai 2 tuổi đã chuyển về nhà ngoại ở cùng thôn khiến anh Thiện buồn chán.

Nội dung thư tuyệt mệnh

Trước khi nhảy cầu, anh Thiện có gọi điện cho một số người bạn thân nói về chuyện tự vẫn. Dù đã được mọi người can ngăn nhưng anh vẫn không suy nghĩ lại.

Đến tối 12/9, lực lượng chức năng vẫn đang huy động phương tiện phối hợp cùng gia đình tích cực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

