Phẫn nộ gã đàn ông chèo kéo khách, nhỏ nước bọt vào lực lượng an ninh sân bay Nội Bài khi bị trấn áp

Trên mạng xã hội đang xôn xao clip một người đàn ông nhỏ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài khi bị khống chế.

Được biết, vụ gây rối trật tự công cộng trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/5 tại bãi đỗ xe nhà ga T1 của sân bay Nội Bài. Theo đó, một người đàn ông bị lực lượng an ninh sân bay khống chế vì có hành vi chèo kéo khách taxi dù. Đây là hành vi vi phạm nội quy của sân bay Nội Bài.

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội , một người đàn ông bị nhân viên sân bay ghì chạy cổ khi đang cố gắng vùng vẫy. Người này còn có hành vi nhỏ bọt vào thẳng mặt một nhân viên an ninh khác đứng đối diện khiến nhân viên này vô cùng bực tức vung nắm đấm.

Cùng thời điểm, một nhân viên an ninh khác đi về phía một đồng nghiệp và yêu cầu chụp lại vết nước bọt trên mặt đồng nghiệp để làm bằng chứng.

Hình ảnh được cắt ra từ camera an ninh

Mặc dù bị nhân viên an ninh khống chế nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục kháng cự. Tổ an ninh sân bay phải huy động 4 người tiến đến khống chế đối tượng này và bàn lại cho lực lượng Công an sân bay.

Sau khi lập biện bản, lấy lời khai ban đầu, Đồng Công an sân bay đã bàn giao đối tượng này lại cho Công an huyện Sóc Sơn thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua, nhân viên an ninh ở sân bay Nội bài bị nhổ nước bọt khi thực hiện nhiệm vụ trấn áp các nhóm cò mồi taxi ở sân bay Nội Bài. Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào tháng 8/2019/

Cụ thể, một người phụ nữ đã có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh và ăn vạ, gào khóc nói rằng bị nhân viên an ninh đánh. Sau đó, người phụ nữ này đã bị xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác theo quy định tại Nghị định 167/2013.

Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 167/2013 quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục , thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác; c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ