Bức xúc gã đàn ông chửi bới rồi nhổ nước bọt vào nữ phụ xe buýt khi bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông trung tuổi đi xe buýt tuyến CNG01 Sơn Tây-Mỹ Đình có thái độ chửi bới khi bị nhân viên xe buýt nhắc nhở vì không đeo khẩu trang đúng quy định để phòng ngừa COVID-19.

Cùng ngày, đại diện Công ty xe buýt Bảo Yến - đơn vị vận hành tuyến buýt Sơn Tây-Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đang thu thập thông tin vụ việc trên.

Clip ghi lại sự việc

Thay vì chấp hành theo quy định, người này không những không đeo khẩu trang mà còn chửi bậy, thậm chí còn có ý định động tay động chân với nữ phụ xe bằng lời đe dọa "lôi cổ xuống xe".





Khi thấy nữ phụ xe kiên quyết từ chối phục vụ, người đàn ông này phải xuống xe. Trước khi xuống xe, gã đàn ông còn quay lại phun nước bọt nhiều lần về phía người nữ phụ xe.



Đoạn clip được đăng tải gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Hàng loạt ý kiến bình luận lên án hành vi của người đàn ông.

Theo Báo Công an TP.HCM, nữ phụ xe buýt bị nhổ nước bọt vào người là chị V.T.M. Chị cho hay, sự việc trên xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 7/9, tại khu vực sân bóng Hương Ngải (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Thời điểm đó, trên xe buýt còn có hơn 10 hành khách khác đi từ Sơn Tây về Mỹ Đình.

Theo chị M., khi lên xe, người đàn ông này có đeo khẩu trang vải nhưng sau khi ngồi xuống ghế thì đã tháo bỏ. Khi bị nhắc nhở, người đàn ông này chửi bới nhiều người trên xe, thậm chí còn thách thức "lôi cổ" chị xuống xe.

Đại diện Công ty xe buýt Bảo Yến cho biết, sẽ nhờ công an điều tra và xử lý đối tượng trong vụ việc này.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, các phương tiện vận tải hành khách công cộng vẫn tuân thủ chặt chẽ quy định bắt buộc hành khách đeo khẩu trang trước khi lên xe. Nhân viên nhà xe có quyền từ chối phục vụ với hành khách không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

