Chân dung gã trai đâm chết người do mâu thuẫn tình ái ở Bắc Giang rồi bỏ lên Lạng Sơn lẩn trốn

Theo nguồn tin mới nhất từ Công an tỉnh Bắc Giang , đơn vị đã bắt được Vi Văn Thiện (30 tuổi, trú tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo nhân chứng kể lại, gần trưa ngày 4/7, tại nhà trọ ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ đâm chết người. Đến khoảng 10h cùng ngày thì sự việc được trình báo lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Việt Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt nghi phạm gây án.

Vi Văn Thiện sau khi bị bắt

Theo kết quả khám nghiệm bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Q. (SN 1982, trú tại thôn Đồng Cẩy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ). Nghi phạm được xác định là Vi Văn Thiện nhưng sau khi gây án hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn tình án. Cụ thể, Vi Văn Thiện dùng kéo đâm anh Q. Trọng thương. Sau đó, người dân sống xung quanh phát hiện đưa anh Q. Đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Gây án xong, Thiện bỏ trốn khỏi hiện trường di chuyển đến thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để lẩn trốn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lộc Bình ập vào bắt giữ Thiện khi đang trốn trong phòng trọ.

Hiện Công an đã di lý Thiện về từ Lộc Bình về Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an đã hoàn thiện hồ sơ nghi phạm để chuyển VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra , làm rõ.

Hiện thi thể của anh Q. đã được cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ