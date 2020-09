Chân dung người đàn ông đi ô tô con, rút vật giống súng dọa `bắn vỡ sọ` tài xế vì... không cho vượt

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, sáng 5/9, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh ) cho biết, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh danh tính người đàn ông rút vật giống súng ra đe dọa tài xế khi tham gia giao thông.

Do đoạn đường hẹp nên tài xế xe mang BKS 99A-306.xx xin vượt không được đã tìm cách ép tài xế xe khác rồi hùng hổ xuống xe rút vật giống như súng quân dụng ra dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải vì không cho vượt. Sự việc bị nhiều người tham gia giao thông trên cung đường đó ghi lại.

Người đàn ông dùng vật giống súng dọa "bắn vỡ sọ" tài xế vì không cho vượt

Liên quan đến việc đe dọa người khác bằng súng, ngày 27/7/2020, lãnh đạo UBND xã Đức Phú (huyện Tánh linh, tỉnh Bình Thuận) đã họp, thống nhất đề nghị kỷ luật khiển trách, chuyển công tác với ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Công an xã có hành vi rút súng đe dọa bắn người. Tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi ông Lợi đã tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Tháng 1/2020, trên địa bàn xã Đức Phú (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) rộ thông tin và clip tố cáo ông Nguyễn Văn Lợi rút súng dọa bắn dân. Sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ trên địa bàn thôn 2, xã Đức Phú và bị camera an ninh ghi lại. Từ clip cho thấy, ông Lợi khi mở cửa vào nhà đã có hành động rút súng dọa bắn nam thanh niên vì cho rằng người này có hành vi đốt pháo.

Ông T. (58 tuổi) - bố của thanh niên trên đã làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

